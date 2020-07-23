Петрозаводск, , 15:07 — REGNUM Число участников массовых мероприятий в Карелии сократили с 50 до 20 из-за эпидемиологической ситуации. Об этом 23 июля на своей странице «Вконтакте» написал глава региона Артур Парфенчиков.

По его словам, наибольшее число участников сокращается и для спортивных мероприятий. Парфенчиков отметил, что введение ограничительных мероприятий связано с отсутствием устойчивого снижения заболеваемости в Карелии.

«К сожалению, мы расслабились, и это видно», — сказал глава региона. Он призвал соблюдать санитарные требование, так как впереди осень и рост других инфекционных заболеваний.

Отметим, по состоянию на 23 июля в Карелии выявили 2067 случаев заражения коронавирусом, в том числе 28 человек — за минувшие сутки. За всем время скончались 13 человек.

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