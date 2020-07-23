Токио, , 15:01 — REGNUM В Японии выпустили приложение «MyRoute», позволяющее избегать большого скопления людей, сообщает японский новостной канал ANN. С помощью него пользователь может построить свой маршрут так, чтобы не оказаться в местах повышенной инфекционной опасности, а также совершать платежи по маршруту, чтобы не создавать очередей в кафе или музеях. Причём «MyRoute» доступно как для пешеходов и велосипедистов, так и для водителей.

Приложение, которое обслуживает пока только город Иокогама, вскоре будет предоставлять купоны на скидку для близлежащих туристических объектов, чтобы способствовать развитию туризма в Иокогаме.