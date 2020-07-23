23 июля 2020 | Время чтения 3 мин

Екатерина Торгушина, , 17:18 — REGNUM Ситуацией с отменой заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников весной 2020 года занимается Генеральная прокуратура РФ. В расположении редакции ИА REGNUM имеется ответ Генпрокуратуры на обращение Григория Туринцева, отца десятиклассника, прошедшего на финальный этап олимпиады.

Генеральная прокуратура РФ Вячеслав Седых © ИА Красная Весна

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«Проверка, организованная Генеральной прокуратурой Российской Федерации по Вашему обращению <…> о нарушении порядка рассмотрения в Министерстве просвещения Российской Федерации Ваших обращений, не завершена. В связи с этим срок рассмотрения обращения руководством Генеральной прокуратуры РФ в установленном порядке продлен», — говорится в ответе ведомства.

Как подчеркнул Туринцев, Министерство просвещения РФ формально приняло решение о переносе права участия учеников 9-х, 10-х классов на заключительный этап олимпиады следующего учебного года, а фактически — лишило нынешних десятиклассников возможности полноценного участия. «Знания за год — забудутся, а для поддержания их на надлежащем уровне потребуется еще один год жить в условиях постоянного стресса и отсутствия нормального режима сна и отдыха. А также рисковать показать невысокий результат не только на олимпиаде, но и на итоговой аттестации (ЕГЭ). Таким образом, для учеников 11-х классов принять решение об участии в олимпиаде — это рискованный шаг. В случае неполучения статуса призера совсем не остается времени для подготовки к ЕГЭ, а льготы на поступление БВИ [поступление без вступительных экзаменов — прим. ИА REGNUM] уже отсутствуют, — отметил он. — Ученики, которые оценили риски и приняли осознанное и взвешенное решение и достигли таких же и лучших результатов на региональном уровне испытаний заблаговременно, в результате пострадали больше, оставшись без льгот для поступления. Хотя в начале испытаний все ученики были поставлены в равные условия».

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Туринцев обратил внимание на прямое нарушение действующего законодательства РФ, а именно статей 17 и 19 Конституции РФ, а также пунктов 31 и 24 Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников (Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»):

«Своим решением о выдаче дипломов части участников без проведения заключительного этапа Министерство просвещения в одностороннем порядке внесло изменения в нормы и критерии оценок, отсортировав учеников по возрасту и принадлежности к соответствующей социальной группе.

Принятие решения о выдаче дипломов (статуса призера) ученикам — призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и заканчивающим обучение в школе (ученики 11-х классов) вне зависимости от набранного количества баллов, при этом — подтверждает право участия ученикам 9-х и 10-х классов в заключительном этапе олимпиады в следующем, 2021 году, противоречит не только вышеизложенным требованиям Конституции РФ, но и множеству иных законодательных актов и является прямой дискриминацией других участников как по принадлежности к социальной группе, так и по возрасту».

Конституция РФ Duma.gov.ru

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«Министерство просвещения изменило порядок проведения олимпиад в одностороннем порядке и изменило правила аттестации и оценки затраченных усилий, тем самым обесценив результат трудов двух социальных групп: девяти‑ и десятиклассников, демотивировав тем самым лучшие подростковые умы в области права и подрывая доверие не только к педагогам, но и к государственной правовой системе в целом», — сказано в обращении в Генпрокуратуру.