Калуга, , 15:16 — REGNUM Четыре выпускника школ Калуги и Обнинска набрали во время сдачи единого государственного экзамена по математике профильного уровня по 100 баллов, сообщили 23 июля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки Калужской области.

Скриншот страницы министерства образования Калужской области в «ВКонтакте»

По информации ведомства, в 2020 году математику в регионе сдавали более 2,5 тысячи выпускников, которые выбрали для дальнейшей учёбы технические вузы. Ранее 16 выпускников школ набрали по 100 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку, литературе, информатике, географии и биологии.

«Результаты ЕГЭ абсолютно соответствуют среднемноголетним результатам, которые показывают выпускники Калужской области на протяжении почти двадцатилетнего периода сдачи Единого государственного экзамена. Никаких сюрпризов мы не наблюдаем. Никакого падения результатов образования выпускников в результате дистанционного обучения и пандемии не произошло», — заявил министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

Читайте ранее в этом сюжете: 10 калужских выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку