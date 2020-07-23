Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUM Синоптик предупредил жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга об умеренно теплом августе, который, как и июль, запомнится жителям переменной облачностью с дождями. Об этом 23 июля заявил главный синоптик города на Неве Александр Колесов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в этом году погода в летние месяцы такая же, как и была в прошлом, 2019 году. Июнь жителям региона запомнился жаркими днями, а июль, наоборот, летней прохладой. Однако Колесов заметил, что вторая половина месяца будет более теплой. Циклон сменит антициклон, который прогреет воздух до 26—27 градусов.

«Однако сухой период будет непродолжительным, три-четыре дня, потом кратковременные дожди», — пояснил синоптик.

Что касается августа, то, согласно предварительному прогнозу, температура воздуха будет положительной и превышать 0,5—1,5 градуса от нормы.

«Август должен быть относительно теплым, будет не очень много осадков. Ожидаются кратковременные ливневые дожди: 60−100% на основной территории и 120−130% на остальных», — резюмировал Колесов.

Температура воздуха будет колебаться в районе 18−23 градусов, в некоторые дни в районе 24−28 градусов.