Париж, , 14:38 — REGNUM Анализ сточных вод Парижа снова показал присутствие коронавируса на «низком уровне», что не позволяет сделать вывод о росте эпидемии, передает BFM TV.

Исследовательские группы решили работать со сточными водами и обнаружили элементы генома коронавируса в сточных водах Парижа, Амстердама или Брисбена.

«Для нас важно не оценить количество вируса, присутствующего в сточных водах, а измерить динамику этого явления», — заявил исследователь Лоран Мулен.

Как сообщало ИА REGNUM, коды генома летучей мыши содержат генетические ключи, которые показывают, что у летучих мышей есть"необычайная иммунная система», которая защищает их от смертельных вирусов.

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