Кострома, , 14:37 — REGNUM Первый выпускник в Костромской области сдал ЕГЭ по трем предметам на 300 баллов. Об этом сообщает департамент образования и науки региона.

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Максимальный балл по математике, информатике и русскому языку получил выпускник костромской школы № 30.

«Мы, конечно, надеялись, что наш выпускник покажет хорошие результаты — он золотой медалист, участник различных олимпиад, но что будет такой успех — не ожидали. Педагогический коллектив школы очень рад за юношу и гордится им!», — порадовался за молодого человека директор школы №30 Александр Зюзин.

В целом, по итогам 5 экзаменов в области зарегистрировали 11 стобалльных работ: 5 по русскому языку, 3 по профильной математике, 2 по информатике, 1 по литературе. Не обошлось и без удалений — двух девушек в Костроме с ЕГЭ вывели за использование телефона и выпавшую шпаргалку. Общие итоги экзамена в регионе обещают озвучить 27 июля.

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