Ташкент, , 14:33 — REGNUM Государственный комитет по оборонной промышленности Узбекистана планирует модернизировать все танки Т-64, которые находятся на вооружении в республике, сообщает 23 июля в пресс-службе комитета.

Отмечается, что на базе узбекистанского бронетанкового ремонтного завода проведен капитальный ремонт и модернизация танка Т-64. В частности, заменен двигатель на В-84, что позволило увеличить мощность на 140 лошадиных сил.

Кроме того, корпус танка усилен дополнительной броней: установлены решетки и динамическая защита. Заменены также средства связи на современные цифровые образцы местного производства. Отмечается, что по некоторым характеристикам танк не уступает танку Т-72.

Как сообщало ИА REGNUM, Узбекистан планирует наладить собственное производство бронированных автомобилей. Транспортное средство будет предназначено для выполнения специальных задач в зонах повышенного риска.

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