Москва, , 14:33 — REGNUM Московское образование было полностью зачищено. Такой итог работы теперь уже бывшего руководителя департамента образования и науки Москвы Исаака Калины подвел сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий 23 июля в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Насколько я понимаю, это не решение московской мэрии, а решение самого Калины. Нельзя это расценивать как то, что его сняли. Никто его не снимал. Кроме того, даже если это решение московских властей, то они опоздали лет на семь. Если бы его сняли примерно в 2013—2014 годах, когда поднялись первые массовые протесты, когда пошли митинги, родительские и учительские, тогда это могло повлиять на состояние московского образования в целом, — сказал Луховицкий. — А сейчас Калина уже сделал всё, что хотел, или всё, что должен был сделать как чиновник, подчиняющийся мэрии. Он свое дело сделал. Говоря грубыми словами, московское образование зачищено. Теперь с ним можно делать всё что угодно. Директора сломаны абсолютно. Старого директорского корпуса уже фактически нет. Родители уже смирились с тем, что в Москве нет разных школ, а все школы в Москве одинаковые и гигантские. Школы стали абсолютно управляемыми, а директора стали абсолютно подконтрольными».

Как полагает Луховицкий, преемнику Калины, если он будет продолжать политику своего предшественника, фактически и делать нечего.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, руководитель департамента образования и науки Москвы Исаак Калина отстранен от занимаемой должности. Соответствующее решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

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