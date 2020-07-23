Махачкала, , 14:43 — REGNUM Максимальные 100 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку в Дагестане в 2020 году набрали 29 выпускников. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году, когда ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 11 человек, сообщили ИА REGNUM 23 июля в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Основной этап ЕГЭ-2020 близится к завершению, уже известны результаты госэкзаменов по русскому языку, географии, литературе и профильной математике. К настоящему времени в Дагестане отмечено 30 стобалльных работ— еще один максимальный результат зафиксирован на ЕГЭ по математике профильного уровня. Увеличилось и число высокобалльных работ — свыше 80 баллов сумели набрать более 1,6 тыс. участников.

«Это результаты только первых четырех экзаменов, и они уже в несколько раз превышают показатели прошлого года. Отрадно, что, несмотря на все сложности проведения ЕГЭ в этом году, нашим ребятам удалось достичь таких результатов», — отметила вице-премьер — министр образования и науки республики Уммупазиль Омарова.

Напомним, итоговую аттестацию в этом году в России проходят только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. В Дагестане госэкзамены сдают порядка 10 тыс. человек.

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