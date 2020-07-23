Волгоград, 23 июля 2020, 14:25 — REGNUM Разработать комплексную государственную программу по восстановлению и сохранению рек Донского бассейна и Цимлянского водохранилища предложил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Проект необходимо обеспечить финансированием и значительную часть внимания уделить экологии, сообщает 23 июля пресс-служба администрации региона.
Вопросы сохранения экосистемы водных объектов, а также реализацию проектов Волгоградской и Ростовской областей обсудили на межрегиональном совещании в Волгодонске. Донской бассейн занимает более половины земельных угодий Волгоградской области, на которых проживают и ведут хозяйство порядка 800 тысяч человек.
Проект по дополнительному обводнению реки Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы начали реализовывать в Волгоградской области в 2019 году. Ожидается, что мероприятия повысят качество жизни более чем 500 тысяч человек.