Волгоград, , 14:25 — REGNUM Разработать комплексную государственную программу по восстановлению и сохранению рек Донского бассейна и Цимлянского водохранилища предложил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Проект необходимо обеспечить финансированием и значительную часть внимания уделить экологии, сообщает 23 июля пресс-служба администрации региона.

Вопросы сохранения экосистемы водных объектов, а также реализацию проектов Волгоградской и Ростовской областей обсудили на межрегиональном совещании в Волгодонске. Донской бассейн занимает более половины земельных угодий Волгоградской области, на которых проживают и ведут хозяйство порядка 800 тысяч человек.

«Решение проблем Дона, задача сохранения уникального природного комплекса Цимлянского водохранилища требуют комплексных решений и отдельного внимания со стороны всех уровней власти. У Волгоградской области уже есть эффективный опыт решения сходных вопросов по оздоровлению реки Волги и уникальной экосистемы Волго-Ахтубинской поймы, а также вопросов берегоукрепления населённых пунктов. Считаю, что необходим аналогичный проект по восстановлению и сохранению рек Донского бассейна, а также их развитие со своими особенностями. При его проектировании и реализации значительную часть внимания необходимо уделить экологии, обеспечению водой жителей и проводимой хозяйственной деятельности, а также развитию и безопасной эксплуатации инфраструктуры, расположенной в пределах Донского бассейна», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Проект по дополнительному обводнению реки Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы начали реализовывать в Волгоградской области в 2019 году. Ожидается, что мероприятия повысят качество жизни более чем 500 тысяч человек.