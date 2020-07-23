Уфа, , 14:26 — REGNUM Порядка 57 процентов инфекционных коек заняты пациентами с пневмонией и COVID-19 в Башкирии. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

По сообщению пресс-службы ведомства, данные приводятся на 23 июля. Всего в регионе развернуто 2657 коек инфекционного профиля, из них 748 коек оборудованы аппаратами ИВЛ. При этом заняты пациентами с COVID-19 и пневмонией 1547 коек, а 1110 коек остаются свободными.

Отмечается, что в Башкирии сформирован резервный коечный фонд, который может быть развернут в случае такой необходимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выявлено 6463 случаев заражения коронавирусом, в том числе 4777 человек справились с этой инфекцией.

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