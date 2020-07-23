Кейптаун, , 14:19 — REGNUM Владельцы ресторанов и ориентированных на туристов сфер бизнеса в туристических районах ЮАР, включая Кейптаун, проводят мирные акции протеста против вновь введенного правительством комендантского часа и запрета на продажу алкогольных напитков. Об этом передает газета Business Insider South Africa.

На фотографиях и видео из города Стелленбос в Западно-Капской провинции, владельцы ресторанов держат баннеры, предупреждающие о потере рабочих мест, если правительство не отменит ограничения. Они также выставили пустые столы, чтобы показать, насколько сильно их бизнес пострадал от ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса.

«Огромное число шеф-поваров, официантов, работников виноградников и сферы туризма вышли на улицы Стелленбоса в поддержку акции #JobsSaveLives (#РабочиеМестаСпасаютЖизни)», протестуя против неразумных законов, запрещающих работу туристического сектора и винной промышленности. Вы слышите нас, [президент ЮАР] Сирил Рамафоса?» — написал один из активистов в Твиттере.

Ранее на этой неделе владельцы ресторанов написали письмо президенту ЮАР Сирилу Рамафосе с просьбой разрешить им продавать алкоголь. Напомним, что 12 июля президент Рамафоса ввел новые ограничения, включая повторный запрет на продажу алкоголя, чтобы помочь сдержать распространение коронавируса.

Он уверен, что запрет на продажу алкоголя поможет снять давление на национальную систему здравоохранения на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом.

Врачи и полиция полагают, что предыдущий запрет на продажу алкоголя, введенный в марте, способствовал резкому падению числа экстренных госпитализаций в больницы. Однако пивовары и виноделы страны жаловались, что их вытесняют из бизнеса. ЮАР является более пострадавшей от пандемии страной на африканском континенте.

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