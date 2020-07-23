23 июля 2020 | Время чтения 4 мин

Ни в Министерстве просвещения, ни в аппарате уполномоченного по правам человека РФ, ни даже в аппарате президента РФ не слышат доводы о том, что решение об итогах завершения Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 гг. незаконно. Оно разделило детей на достойных и нет. У детей, которые согласно Конституции РФ «являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации», отнимают веру в справедливость и будущее.

Захар Степанов, , 14:36 — REGNUM В редакцию ИА REGNUM поступило очередное письмо относительно скандальной отмены заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году и дискриминационного отношения к детям. Публикуем обращение Григория Туринцева — отца учащегося 10 класса, ставшего победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву в 2019/2020 году.

Школьники Иван Шилов © ИА REGNUM

«После анонса министра просвещения Сергея Кравцова я и мой сын, Дмитрий Туринцев, победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву обращался не только напрямую в Министерство просвещения, но и в аппарат президента РФ, правительство РФ, Совет Федерации, Московскую городскую думу, к уполномоченному по правам человека РФ, Генеральную прокуратуру РФ и прочие ведомства.

Все органы переадресовали обращения непосредственно в Министерство просвещения РФ.

Основным доводом обращения в министерство и ведомства является дискриминация участников олимпиады по принадлежности к социальной группе (учащиеся 11-х классов были поставлены в заведомо выгодные условия относительно учащихся 9-х и 10-х классов), а также возрасту.

Мы оценили этот факт как прямое нарушение норм ст. 17 и 19 Конституции РФ, однако до настоящего момента мы не получили ответа по существу.

Ответ Министерства просвещения РФ содержит следующие доводы:

«В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» всероссийская олимпиада школьников проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний.

Организация олимпиады предполагает участие в ней не только обучающихся, но и представителей профессионального педагогического сообщества, что способствует развитию олимпиадного движения в регионах.

Таким образом, участие в олимпиаде не сводится только к выполнению олимпиадных заданий и их оцениванию. Каждому участнику заключительного этапа предоставляется возможность общения со сверстниками из других регионов, обсуждения проблем развития науки и научных исследований с ведущими учеными, представителями профессиональных сообществ, способствующих в том числе личностному развитию и профессиональному самоопределению.

С учетом изложенного, в случае невозможности проведения заключительного этапа олимпиады в 2020 году по объективным причинам для участников регионального этапа олимпиады 2019/20 учебного года, выполнявших задания для 9 и 10 классов и набравших проходные баллы для участия в заключительном этапе олимпиады, будет предоставлена возможность полноценного участия в заключительном этапе олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету в 2020/21 учебном году без предварительного участия в школьном, муниципальном и региональном этапах.

Министерство не исключает возможности проведения заключительного этапа для 9−10 классов осенью 2020 года при благоприятной эпидемиологической обстановке.

Департамент также отмечает, что участие в олимпиаде осуществляется на добровольной основе и не является обязательным условием освоения образовательных программ общего образования.

Таким образом, приказ не нарушает права на образование, но регулирует особенности проведения олимпиады и утверждения ее результатов в сложной эпидемиологической обстановке, угрожающей жизни и здоровью обучающихся».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов Obrnadzor.gov.ru

Полученная информация не содержит ни одного ответа на поставленные вопросы относительно дискриминации одних школьников — участников олимпиады перед другими.

Особенно хочется отметить, что полученные ответы прямо негативно влияют на школьников, обучающихся праву, фактически демонстрируя бесполезность, неграмотность и беспомощность огромного бюрократического аппарата при оспаривании заведомо неправомерных решений. Это демотивирует лучших школьников — будущих юристов, судей, а возможно, и нормотворцев.

Для защиты своих прав мой сын подготовил административное исковое заявление и обратился в Тверской районный суд города Москвы. Несмотря на то, что исковое заявление писалось автономно, определение об отказе в принятии искового заявления Туринцева Д.Г. полностью копирует определение на исковое заявление, ранее поданное Матевосовой А.М. (это можно проверить в информационной системе «Правосудие» Московского городского суда).

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Кроме того, что в определении не содержится ни одного довода в обоснование правовой позиции, схожесть текстов доказывает, что судья при вынесении определения нисколько не знакомился с материалами дела и содержанием заявления, а формально подошел к вопросу разрешения дела и защиты прав истца.

Тверской районный суд Иван Лазебный © ИА Красная Весна

Отдельное недоумение вызывает и тот факт, что Павел Крашенинников (председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию) в своей статье на сайте «Российской газеты» выносит в заголовок статьи фразу о том что «Конституция Российской Федерации — это правовой акт высшей юридической силы, несущий каркас государственного механизма и нравственная основа общественной жизни», а также заявляет, что «Законом о поправке к Конституции РФ устанавливается, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России». А что же получили дети на деле?»

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