Черкесск, , 14:09 — REGNUM Районы Карачаево-Черкесии восстанавливаются после урагана, пронесшегося над республикой 21 июля. Аварийно-ремонтные бригады помогают убирать поваленные деревья, восстанавливать кровли домов в четырех районах республики.

После обследования территорий населенных пунктов Карачаевского, Хабезского, Малокарачаевского и Усть-Джегутинского районов было установлено, что ураганным ветром сорвало кровли с 11 строений, в том числе с трех многоквартирных домов и девяти частных домовладений и сельскохозяйственных построек.

Как сообщили в пресс-службе главы субъекта, в настоящий момент устанавливаются размеры нанесенного стихией ущерба. Помимо этого, решается вопрос, за счет чего и кем будет проводиться ремонт кровли трех многоквартирных домов, жильцы которых не заключили договоры с какой-либо управляющей компанией.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в Карачаево-Черкесии прошли ливневые дожди с ураганным ветром, которые нанесли ряду районов ощутимый урон: повреждены крыши нескольких жилых домов и зданий, газопровод, нарушено энергоснабжение. В кратчайшие сроки была восстановлена подача света и газа.