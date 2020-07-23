Москва, , 14:05 — REGNUM На сегодняшний день пока преждевременно достоверно говорить об эффективности протестированной вакцине от коронавирусной инфекции, которую разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Чтобы сделать об этом выводы, необходимо провести целый ряд процедур. Об этом заявил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов.

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«Выработка иммунитета вакциной — вопрос важный и принципиальный, но не просто так, сейчас об этом нет информации, — подчеркнул руководитель института. — Чтобы достоверно на это ответить, необходимо проведение определённых анализов, аналитических процедур, статистической обработки данных».

Тарасов, слова которого приводит «Парламентская газета», добавил, что это будет сделано уже в ближайшую неделю. Затем результаты поступят в Министерство здравоохранения РФ.

«Только после этого мы сможем подробно рассказать об эффективности вакцины. Пока я могу только сказать, что мы фиксируем развитие иммунитета от этой вакцины, у добровольцев есть ответ и реакция на препарат», — добавил Тарасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России завершились клинические испытания первой отечественной вакцины от коронавируса, которые проводились в Сеченовском университете, а также в военном госпитали имени Бурденко. На сегодняшний день обе группы добровольцев, которых привили вакциной от COVID-19, выписаны из медучреждений.

На днях заявил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра им. Гамалеи вакцина от коронавируса готова. Учёные Национального исследовательского центра дали окончательные оценки результатам испытаний вакцины — все добровольцы получили иммунитет к коронавирусу.

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