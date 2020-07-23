Бухарест, , 14:06 — REGNUM Общее количество выявленных в Румынии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за истекшие сутки выросло на 1112 и стало составлять 41 275. Об этом 23 июля сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждено 41 275 случаях заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что за это же время в стране от COVID-19 скончались 25 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 2126.

При этом отмечается, что в настоящее время в Румынии свыше 24,8 тысяч человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что грузинские эпидемиологи продолжают выявлять новые случаи коронавируса с неустановленным источником заражения, и за последние сутки было выявлено 3 таких случая.