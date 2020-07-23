Москва, , 14:02 — REGNUM Коллекторы, взимающие долги с населения, более выгодны для общества, чем государственные структуры, которые выполняли бы аналогичные функции. Об этом 23 июля заявил президент национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, наличие коллекторов помогает не тратить налоги на содержание судебных приставов. При этом профессиональные коллекторы работают не силовыми методами.

«У меня нет биты, она мне не нужна. Огромное количество людей забывают заплатить. Многие не знают, как заплатить. Если напомнить смской, то люди платят», — сказал Мехтиев.

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