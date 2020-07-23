Уфа, , 13:57 — REGNUM Рейтинг книг, которые чаще всего читают заключенные, составили сотрудники УФСИН РФ по Башкирии. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба этого ведомства.

Отмечается, что самыми читаемыми книгами среди заключенных являются произведения русских классиков: «Война и мир» Л.Н. Толстого и «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского.

Кроме этого, заключенные часто интересуются и произведениями зарубежных авторов: «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера» А. Дюма, Э. Ремарка «Жизнь взаймы», Э. Хемингуэя «Прощай, оружие!» и других.

В ходе анализа читаемых книг среди подростков воспитательной колонии Стерлитамака выяснилось, что большой интерес они проявляют к романам-путешествиям и зарубежной фантастике. В списке самых читаемых книг произведения Ж. Верна «Таинственный остров» и «Дети капитана Гранта», А. Дюма «Граф Монте — Кристо», Д. Лондона «Мартин Иден», Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи» и О. Уайльда «Портрет Дориана Грея».