Москва, , 13:54 — REGNUM Количество звонков мошенников, которые представляются сотрудниками банков, увеличилось в период пандемии коронавируса до «безумного». Об этом сообщил 23 июля первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев в рамках Дальневосточного МедиаСаммита 2020.

Он уточнил, что с марта по май количество звонков от якобы представителей финансовых организаций выросло примерно на 300%. Это безумное количество, подчеркнул Сычев.

При этом объём ущерба от этих мошеннических действий остался на прежнем уровне. Банк России за время пандемии зарегистрировал 160 тыс. несанкционированных операций, в среднем у физического лица похищали таким образом по 10 тыс. рублей.

С начала года выявлено около 119 тыс. фишинговых сайтов, заблокированы 300 из них. Это и мнимые платежные системы, страховые компании и онлайн-магазины.

Читайте также: В России задумались о запрете оформлять кредиты в приложениях