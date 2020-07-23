Ижевск, , 13:52 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 23 июля проведено 181,6 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

За последние сутки было проведено 2803 исследования биоматериала на наличие SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 23 июля выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 2202 случаев. Полностью выздоровели в республике 1588 человек, таким образом более 72,11% жителей региона после заражения коронавирусом уже выздоровели.