Москва, , 13:50 — REGNUM Масштабную операцию по задержанию членов террористической организации провела ФСБ РФ. Об этом 23 июля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сообщается, что в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержаны 22 человека из числа главарей и участников организации «Исламское движение Узбекистана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При задержании обнаружены и изъяты пропагандистские видеоматериалы, поддельные паспорта и запрещённая религиозная литература.

По данным ФСБ, члены организации финансировали членов террористической структуры в Сирии, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, а также призывали к преступлениям террористического характера.

На сегодняшний день оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.