Москва, , 13:46 — REGNUM Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск фигуранта дела экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Андрея Титаренко, сообщает 23 июля пресс-служба суда.

Титаренко избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Титаренко подозревается в легализации денег, участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере и незаконном предпринимательстве.

По версии следствия, в период с 2011 по 2014 год Абызов при помощи созданных им офшорных компаний похитил у акционеров АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и АО «Региональные электрические сети» («РЭС») 4 миллиарда рублей.