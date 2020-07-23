Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM Власти Петербурга не отказались от идеи ввести платный въезд в центр города. Об этом сообщил начальник отдела перспективного развития комитета по развитию транспортной инфраструктуры Алексей Степичев.

Чиновник объяснил, что главные улицы исторического центра Северной столицы собираются освободить от любого движения в ближайшем будущем, не считая общественного транспорта. В приоритете у правительства — создать как можно больше пешеходных зон.

Как сообщает телеканал «78», в Смольном также рассматривают предложения по проектированию велодорожек, но «пожелания всех жителей не смогут одновременно удовлетворить», так как ресурс у города ограничен, объявил Степичев.

Транспортные чиновники Петербурга и раньше говорили о возможности ввести платный въезд для машин в центр, но эксперты обычно парировали, что для этого пока нет инфраструктуры — грамотного обходного пути.

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