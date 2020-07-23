Омск, , 13:38 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области зарегистрировано 129 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 23 июля в региональном минздраве.

Всего на сегодняшний день в регионе выявлено 5854 носителя коронавируса. Выздоровели ещё 102 человека. Общее число выздоровевших достигло 3455 человек.

За последние сутки в Омской области скончались два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. За весь период в регионе умерли 58 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 июля в Омской области коронавирус был выявлен у 5725 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом