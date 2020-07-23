Москва, , 13:30 — REGNUM Клуб «Эльбрус» — сообщество победителей конкурса «Лидеры России» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — подвел итоги онлайн-квеста «Следуй за Лидером». В первый день программы в прямом эфире в официальном аккаунте Клуба «Эльбрус» в Instagram участник команды КВН «Камызяки», телеведущий Денис Дорохов рассказал о лидерстве и правилах квеста, а сегодня объявил имена победителей.

Квест «Следуй за Лидером» построен на трех проектах Клуба «Эльбрус»: «Финансовая грамотность», «Уроки лидерства» и «Боевая слава», благодаря которым у участников была возможность отработать навыки настоящего Лидера, научиться управлять своими финансами и воссоздать истории своей семьи по фронтовым письмам. В пилотном формате квест проводился для участников всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», участников Тьюторского движения РНИМУ имени Н.И. Пирогова и школьников из Амурской области. В дальнейшем планируется масштабирование квеста на всех школьников и студентов страны.

«Я инвестирую свое время в молодое поколение лидеров и с радостью приняла участие в квесте «Следуй за лидером». В новом мире нужны управленцы определенного склада ума, способные на новые нестандартные решения. То, как наша страна будет жить и как будет развиваться дальше, зависит от ребят, которые придут нам на смену и осознанно выберут путь управленца, как свою профессию. Каждый из нас уже может влиять на мир здесь и сейчас, будь ты управленец крупного масштаба, начинающий руководитель, студент или школьник. И очень важен ряд качеств, которые проявляет лидер, поэтому в квесте мы спрятали одиннадцать компетенций, которые искали участники. Самые активные, внимательные, целеустремленные и творческие ребята получили призы от клуба «Эльбрус»: смарт-часы, которые помогают поддерживать себя в хорошей форме, развивающие игры, стильные дождевики и другие творческие подарки. Спасибо ребятам за возможность делиться своими знаниями», — рассказала Татьяна Дьяконова, директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, победительница первого сезона конкурса «Лидеры России», председатель клуба Лидеров России «Эльбрус»

За время квеста победители и финалисты конкурса «Лидеры России», члены Клуба «Эльбрус» провели 20 вебинаров для 337 школьников и студентов, где учащиеся должны были разгадать 11 главных «Компетенций лидера», прокачивая свои навыки через вебинары. Главными компетенциями стали: целеустремленность, ответственность за себя и других, нацеленность на результат, стратегическое мышление, честность, дисциплина, проактивность, коммуникабельность, работе в команде, управление переменами, эмоциональный интеллект.

«Квест «Следуй за Лидером» — очень многогранный образовательный формат, который позволяет развивать компетенции в нескольких сферах одновременно. О нем я узнала благодаря участию в кубке по менеджменту «Управляй!». Особенно хотелось бы отметить мастер-класс Татьяны Дьяконовой, которая поделилась информацией о качествах и «пути» Лидера. А благодаря лекции Марии Гладышевой в рамках проекта «Боевая слава» мне даже удалось найти информацию о своём прадедушке», — отметила студентка Ростовского филиала Российской таможенной академии, участница всероссийского молодёжного Кубка по менеджменту «Управляй!» Медея Шатиришвили.

Один из мастер-классов «Уроки лидерства» для тьюторов РНИМУ имени Н.И. Пирогова и участников всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» провел победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг., заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак. Он рассказал о мотивах и смыслах настоящего лидера, трендах современного мира профессий и навыками XXI века.

«Сейчас мы находимся в быстроменяющемся мире и приближаемся к кризису либерального общества. Происходит кризис мировых ценностей и ту идеологию англосаксонского периода, которая развивалась после второй мировой войны уже нужно перестаивать с помощью новых, молодых и инициативных лидеров, которые бы сформулировали для мира новые взгляды, ценности и понесли их в будущее. Формат нового лидера востребован и нужно понимать, что ответственность за будущее лежит на нынешних школьниках и студентах», — отметил Евгений Грабчак.

Победителями квеста «Следуй за лидером» стали:

участники тьюторского движения РНИМУ им. Н.И. Пирогова: Анастасия Купцова, Кира Бублий, Злата Наумова, Светлана Васильева, Денис Юдин, Дарина Нам, Мария Глоба, Софья Карманова и Дарья Макарова;

и участники всероссийского молодёжного Кубка по менеджменту «Управляй!»: студентки Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Марина Николаева и Алия Гиниятуллина , а также студентка Ростовского филиала Российской таможенной академии из Ростова-на-Дону Медея Шатиришвили ;

и , а также студентка Ростовского филиала Российской таможенной академии из Ростова-на-Дону ; школьники из Амурской области: Владимир Печкин, Владислав Коваленко и Лариса Коваленко.

«Я давно искала конкурсы, в которых можно обучиться новым навыкам. Так, я попала в кубок «Управляй!», где спикерами часто выступают ведущие управленцы страны, победители конкурса «Лидеры России». А когда узнала, что Клуб «Эльбрус» запустил квест «Следуй за Лидером», то не раздумывая решила принять в нем участие. Квест превзошёл мои ожидания! Мастер-классы были очень информативные с интерактивной составляющей. Было очень интересно работать над развитием новых компетенций», — сообщила студентка Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова, участница всероссийского молодёжного Кубка по менеджменту «Управляй!» Алия Гиниятуллина.

Квест проходили ребята из крупнейшего студенческого объединения — Тьюторского движения РНИМУ им. Н.И. Пирогова. В этом году более двухсот старшекурсников претендуют на звание «тьютор академической группы». Но только те, кто закончит обучение и сдаст аккредитацию, будет допущен к работе с первокурсниками. Благодаря работе тьюторов вчерашние школьники получают возможность не только быстро адаптироваться в насыщенной учебной жизни медицинского вуза, стать настоящей командой в своей группе, но и развить собственные надпрофессиональные навыки. Тьюторы на личном примере мотивируют ребят развивать в себе такие компетенции, как лидерство, умение работать в команде, руководить и грамотно взаимодействовать как с одногрупниками, так и с преподавателями.

«Мне понравилась лекция о финансовой грамотности — много для себя узнала. Полезно и интересно было узнать про сайты, где можно найти информацию о своих пропавших на войне родственниках. К сожалению, я о таком раньше не слышала. Думаю, изучением этих сайтов я займусь вместе с дедушкой», — отметила Елизавета Тебуева, участница тьюторского движения РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Спикерами проекта «Боевая слава» выступили победители конкурса «Лидеры России»: руководитель направления Управления интегрированного развития активов в Блоке разведки и добычи ПАО «Газпром нефть» Борис Изюмов, руководитель направления департамента стратегии и инноваций ПАО «Газпром нефть» Дмитрий Юрьев, советник Губернатора Новгородской области, Генеральный директор группы компаний «Первый ИТ Альянс» Дмитрий Афанасьев, председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга Юлия Аблец, руководитель проекта в Центре подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Мария Гладышева.

Вебинары по проекту «Уроки Лидерства» провели победители конкурса «Лидеры России»: врач-реаниматолог в Коммунарке Дмитрий Атаманов, руководитель проектного офиса Клуба «Эльбрус», директор по развитию ООО «Инфосистемс», член Общественной палаты РФ Евгения Дмитриева, руководитель проекта в Центре подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Мария Гладышева, председатель Клуба «Эльбрус», Директор Департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития РФ Татьяна Дьяконова, вице-президент Российского Фонда Прямых Инвестиций Урусов Антон, заместитель Министра энергетики РФ Грабчак Евгений.

Мастер-классы по проекту «Финансовая грамотность» провели победители конкурса «Лидеры России»: директор ООО «Снейл», вице-председатель ОРО «ОПОРА РОССИИ» Александр Дерябин, бизнес-куратор Дирекции стратегических преобразований ФГУП «НПО «Техномаш» имени С.А. Афанасьева Юрий Зобов, генеральный директор АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» Скворцов Максим. А также финалисты конкурса «Лидеры России»: доцент кафедры государственного права Северо-Осетинского государственного университета, кандидат юридических наук Марат Басиев, директор Регионального центра компетенций цифровой экономики, старший преподаватель ГГНТУ Ломали Шидаев, бизнес-партнер АО «Северсталь менеджмент» Андрей Карабанов, победительница конкурса «Лучшие руководители РФ», руководитель проекта «Альянс наставников» Лебедева Ольга.

Своим опытом в рамках проекта «Моя родная школа» с учениками поделилась автор проекта победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг., руководитель направления оценки, развития и подбора проекта «Лидеры России» Вероника Прищепа