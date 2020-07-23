Москва, 23 июля 2020, 13:30 — REGNUM Клуб «Эльбрус» — сообщество победителей конкурса «Лидеры России» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — подвел итоги онлайн-квеста «Следуй за Лидером». В первый день программы в прямом эфире в официальном аккаунте Клуба «Эльбрус» в Instagram участник команды КВН «Камызяки», телеведущий Денис Дорохов рассказал о лидерстве и правилах квеста, а сегодня объявил имена победителей.
Квест «Следуй за Лидером» построен на трех проектах Клуба «Эльбрус»: «Финансовая грамотность», «Уроки лидерства» и «Боевая слава», благодаря которым у участников была возможность отработать навыки настоящего Лидера, научиться управлять своими финансами и воссоздать истории своей семьи по фронтовым письмам. В пилотном формате квест проводился для участников всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», участников Тьюторского движения РНИМУ имени Н.И. Пирогова и школьников из Амурской области. В дальнейшем планируется масштабирование квеста на всех школьников и студентов страны.
За время квеста победители и финалисты конкурса «Лидеры России», члены Клуба «Эльбрус» провели 20 вебинаров для 337 школьников и студентов, где учащиеся должны были разгадать 11 главных «Компетенций лидера», прокачивая свои навыки через вебинары. Главными компетенциями стали: целеустремленность, ответственность за себя и других, нацеленность на результат, стратегическое мышление, честность, дисциплина, проактивность, коммуникабельность, работе в команде, управление переменами, эмоциональный интеллект.
Один из мастер-классов «Уроки лидерства» для тьюторов РНИМУ имени Н.И. Пирогова и участников всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» провел победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг., заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак. Он рассказал о мотивах и смыслах настоящего лидера, трендах современного мира профессий и навыками XXI века.
Победителями квеста «Следуй за лидером» стали:
- участники тьюторского движения РНИМУ им. Н.И. Пирогова: Анастасия Купцова, Кира Бублий, Злата Наумова, Светлана Васильева, Денис Юдин, Дарина Нам, Мария Глоба, Софья Карманова и Дарья Макарова;
- участники всероссийского молодёжного Кубка по менеджменту «Управляй!»: студентки Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Марина Николаева и Алия Гиниятуллина, а также студентка Ростовского филиала Российской таможенной академии из Ростова-на-Дону Медея Шатиришвили;
- школьники из Амурской области: Владимир Печкин, Владислав Коваленко и Лариса Коваленко.
«Я давно искала конкурсы, в которых можно обучиться новым навыкам. Так, я попала в кубок «Управляй!», где спикерами часто выступают ведущие управленцы страны, победители конкурса «Лидеры России». А когда узнала, что Клуб «Эльбрус» запустил квест «Следуй за Лидером», то не раздумывая решила принять в нем участие. Квест превзошёл мои ожидания! Мастер-классы были очень информативные с интерактивной составляющей. Было очень интересно работать над развитием новых компетенций», — сообщила студентка Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова, участница всероссийского молодёжного Кубка по менеджменту «Управляй!» Алия Гиниятуллина.
Квест проходили ребята из крупнейшего студенческого объединения — Тьюторского движения РНИМУ им. Н.И. Пирогова. В этом году более двухсот старшекурсников претендуют на звание «тьютор академической группы». Но только те, кто закончит обучение и сдаст аккредитацию, будет допущен к работе с первокурсниками. Благодаря работе тьюторов вчерашние школьники получают возможность не только быстро адаптироваться в насыщенной учебной жизни медицинского вуза, стать настоящей командой в своей группе, но и развить собственные надпрофессиональные навыки. Тьюторы на личном примере мотивируют ребят развивать в себе такие компетенции, как лидерство, умение работать в команде, руководить и грамотно взаимодействовать как с одногрупниками, так и с преподавателями.
Спикерами проекта «Боевая слава» выступили победители конкурса «Лидеры России»: руководитель направления Управления интегрированного развития активов в Блоке разведки и добычи ПАО «Газпром нефть» Борис Изюмов, руководитель направления департамента стратегии и инноваций ПАО «Газпром нефть» Дмитрий Юрьев, советник Губернатора Новгородской области, Генеральный директор группы компаний «Первый ИТ Альянс» Дмитрий Афанасьев, председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга Юлия Аблец, руководитель проекта в Центре подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Мария Гладышева.
Вебинары по проекту «Уроки Лидерства» провели победители конкурса «Лидеры России»: врач-реаниматолог в Коммунарке Дмитрий Атаманов, руководитель проектного офиса Клуба «Эльбрус», директор по развитию ООО «Инфосистемс», член Общественной палаты РФ Евгения Дмитриева, руководитель проекта в Центре подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Мария Гладышева, председатель Клуба «Эльбрус», Директор Департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития РФ Татьяна Дьяконова, вице-президент Российского Фонда Прямых Инвестиций Урусов Антон, заместитель Министра энергетики РФ Грабчак Евгений.
Мастер-классы по проекту «Финансовая грамотность» провели победители конкурса «Лидеры России»: директор ООО «Снейл», вице-председатель ОРО «ОПОРА РОССИИ» Александр Дерябин, бизнес-куратор Дирекции стратегических преобразований ФГУП «НПО «Техномаш» имени С.А. Афанасьева Юрий Зобов, генеральный директор АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» Скворцов Максим. А также финалисты конкурса «Лидеры России»: доцент кафедры государственного права Северо-Осетинского государственного университета, кандидат юридических наук Марат Басиев, директор Регионального центра компетенций цифровой экономики, старший преподаватель ГГНТУ Ломали Шидаев, бизнес-партнер АО «Северсталь менеджмент» Андрей Карабанов, победительница конкурса «Лучшие руководители РФ», руководитель проекта «Альянс наставников» Лебедева Ольга.
Своим опытом в рамках проекта «Моя родная школа» с учениками поделилась автор проекта победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг., руководитель направления оценки, развития и подбора проекта «Лидеры России» Вероника Прищепа