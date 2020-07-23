Москва, , 13:21 — REGNUM Московский городской суд отменил решение Басманного суда Москвы об аресте бывшего заместителя председателя правления банка «БФГ-кредит» Михаила Дорогинина, фигуранта дела о хищении 13 миллиардов рублей, но оставила его в СИЗО до 24 июля, сообщает 23 июля пресс-служба Басманного суда.

Новое рассмотрение вопроса об аресте подсудимого состоится сегодня в Басманном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГСУ СК России сообщило о задержании экс-сотрудников московского банка «БФГ-Кредит» Михаила Дорогинина, Алексея Горлина и Юлии Финкельштейн. Им предъявлены обвинение в хищении не менее 12,9 млрд руб. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК («Присвоение или растрата в крупном размере организованной группой с использованием служебного положения»).

В конце сентября 2016 года по иску ЦБ РФ банк был признан банкротом, в отношении него ввели конкурсное производство, которое в конце марта 2019 года продлили ещё на полгода — до 23 сентября 2019 года. Конкурсным управляющим «БФГ-Кредита» назначили государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

По данным госкорпорации, на начало апреля 2019 года банк имеет долги перед 2835 кредиторами на общую сумму 41 628 574 000 рублей. При этом на момент отзыва лицензии обязательства перед клиентами составляли 46 131 843 000 рублей, из которых на вклады физлиц приходилось 2 551 870 000 рублей. На тот момент ООО по величине активов занимало 99-е место в банковской системе России.