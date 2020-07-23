Иваново, , 13:21 — REGNUM Четыре пациента с коронавирусом скончались в Ивановской области за минувшие сутки. О новых летальных исходах, пополнивших статистику, сообщил журналистам 23 июля руководитель областного департамента здравоохранения Артур Фокин.

Все четверо пациентов — старше 80 лет, это три женщины и мужчина. Почти во всех случаях у пациентов в качестве сопутствующего заболевания был сахарный диабет.

За сутки в регионе подтверждено 56 новых случаев заражения коронавирусом, 40 пациентов выписаны. Всего за период пандемии в регионе положительные тесты на коронавирус подтвердили у 6172 человек, 4510 выздоровели, 69 скончались.

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