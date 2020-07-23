Владикавказ, , 13:17 — REGNUM В Северной Осетии будут сданы к началу нового учебного года новые корпуса Суворовского военного училища. Строители завершают работы на нескольких объектах учебного заведения Минобороны РФ.

Планируется, что уже 1 сентября начнут обучение в новом учебном корпусе 320 воспитанников училища. Завершаются работы на учебно-административном, спальном корпусах и корпусе дополнительного образования. На территории Суворовского училища также будут размещаться столовая на 620 мест, крытый спортивный комплекс, гимнастические площадки, скалодром и площадки для единоборств и игровых видов спорта.

Отметим, строительство комплекса для Суворовского училища велось в рекордно короткие сроки. Первый камень в его основание был заложен в апреле 2019 года. Общее число воспитанников училища после его открытия составит 560 человек.

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