Астрахань, , 13:12 — REGNUM В Астраханской области 23 июля подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрирован 4341 положительный тест. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 720 человек. За весь период 4133 человека выздоровели и были выписаны, 42 человека скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 2592 человека, 11 тыс. 950 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 0,76.

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