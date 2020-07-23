Дамаск, , 13:13 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за истекшие сутки отметили шесть нарушений перемирия на территории арабской республики. Об этом 23 июля сообщается в информационном бюллетене, который размещен на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 6 фактов открытия огня», — говорится в бюллетене и уточняется, что четыре факта из этого числа были отмечены в провинции Идлиб и ещё по одному в провинциях Алеппо и Латакия.

Также указывается, что представители Турции в комиссии за этот же период не зафиксировали нарушений перемирия на сирийской территории.

Кроме этого, сообщается, что российским центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведено две акции гуманитарного характера: в населенном пункте Даллавия в провинции Хасеке было выдано 440 продовольственных наборов, общим весом 2,134 тонны и в населенном пункте Мардес в провинции Хама было выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,2125 тонны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около 90 беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана за истекшие сутки.