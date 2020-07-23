Калуга, 23 июля 2020, 14:03 — REGNUM В Калужской области за шесть месяцев 2020 года раскрываемость уголовных дел об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью, изнасилованиях составляет 100%, сообщили 23 июля корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.
С начала 2020 года более чем на 5% увеличилась интенсивность расследования преступлений, количество дел, направленных прокурору и в суд.
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