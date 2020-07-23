Ставрополь, , 13:13 — REGNUM Три новых случая смерти пациентов с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано в Ставропольском крае. Заражение коронавирусом оказалось летальным уже для 137 человек, сообщил федеральный оперативный штаб.

К 11:00 23 июля на Ставрополье зафиксировано 7320 случаев заражения коронавирусом нового типа. За прошедшие сутки в крае инфекция выявлена у 125 человек — это почти на 30 больше, чем днем ранее.

Накануне на Ставрополье из-под медицинского наблюдениями в связи с выздоровлением были сняты 103 человека, заразившиеся коронавирусом. Всего в крае с начала пандемии вылечились 4772 пациента с COVID-19, или почти 65,2% от общего числа носителей инфекции.