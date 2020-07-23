Сингапур, , 13:33 — REGNUM 21 июля суд Сингапура приговорил 40-летнюю местную жительницу к штрафу в размере $4335 за поставку предметов роскоши общей стоимостью $59 248 в Северную Корею. Об этом сообщает радио «Свободная Азия».

Известно, что женщина, работавшая в одной из торговых компаний Сингапура, в период с декабря 2010 года по ноябрь 2016 года подделывала документы на экспорт парфюмерии и косметических средств в КНДР.

Кроме того, лицо, имеющее двойное гражданство (Индонезия и Сингапур) также обвиняется в поставках предметов роскоши общей стоимостью $4,35 млн в период с ноября 2010 года по январь 2017 года.

Напомним, что резолюция Совета Безопасности ООН 1718, принятая в октябре 2006 года после первого успешного испытания северокорейского ядерного оружия, запрещает экспорт в Северную Корею ряд наименований военной техники, а также предметов роскоши.