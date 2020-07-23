Самара, , 12:57 — REGNUM Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Самарской области. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, 62-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы. А всего по области умерли 78 пациентов с COVID-19. При этом коэффициент летальности в региона составил 1,19 (в России — 1,62), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе — 2,44 (в России — 8,83).

Отмечается, что за минувшие 24 часа по области было выявлено 49 граждан инфицированных коронавирусом. А всего было зарегистрировано 6538 фактов заражения этой инфекцией. При этом 4256 справились с ней. На учете у врачей находятся 303 человека.