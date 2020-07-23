Томск, , 12:52 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 23 июля в областной администрации.

У 31 человека нет симптомов, у 12 выявлена пневмония, у 13 — признаки ОРВИ.

Всего по состоянию на 23 июля в Томской области выявлено 3717 носителей коронавируса. Выздоровели 2156 человек, в том числе 64 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в Томской области скончались 28 пациентов с SARS-CoV-2.

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