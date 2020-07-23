Майкоп, , 13:11 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Адыгее к 11:00 23 июля достигло 2470. За прошедшие сутки в республике выявлено 34 носителя инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб.

Отметим, что в середине июля в Адыгее в день фиксировалось 16 — 17 случаев заражения, после чего вновь начался постепенный прирост этого показателя. Более 30 носителей коронавируса в республике выявлено впервые со 2 июля.

Выздоровели в Адыгее 1974 человека с подтвержденным COVID-19 (+30 за сутки), или около 79,9% от общего числа заразившихся. Накануне в республике был зафиксирован 18-й случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией.