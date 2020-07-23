Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM Ленинградская область присоединился к акции Ростуризма, предусматривающей возврат средств в сумме от пяти до 15 тысяч рублей, потраченных гражданами на туры по России. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вернуть средства туристы смогут в том случае, если они приезжали в Ленобласть на пять и более дней в период с 15 августа по 20 декабря 2020 года. Таким образом, в комитете по туризму региона от нововведения ожидают роста спроса на поездки в регион. Кроме того, в области около 5200 памятников истории, культуры, архитектуры и природы, крепостей, дворцов, усадеб, парков и других объектов, привлекательных для туристов, а также порядка 800 памятников боевой славы

«На сегодняшний день в Ленобласти разработано более 120 региональных, межрегиональных и международных туристских маршрутов, в том числе экологических и историко-патриотических. Огромной популярностью у туристов пользуются, в частности, реконструкции сражений разных эпох, которые проходят в области ежегодно, а также крупные фестивали, такие как «Корюшка идет!», намеченный в этом году на 29 августа», — отметили в ведомстве.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мишустин объявил о кешбэке для туристов, создав дикий ажиотаж»: мнение