Тверь, , 12:44 — REGNUM Более 20 тыс. новых рабочих мест планируется создать в Тверской области до 2028 года по итогам реализации заявленных инвестиционных проектов. Об этом сказал губернатор Игорь Руденя в своём отчете перед Законодательным Собранием Тверской области по итогам работы в 2019 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

«В 2019 году в Тверской области было реализовано 13 крупных и значимых инвестиционных проектов с общим объёмом вложенных инвестиций более 10 миллиардов рублей и созданием 1150 рабочих мест. Основными инвестиционно привлекательными отраслями являлись сельское хозяйство, машиностроение, производство электротехники и изделий из стекла, а также логистика», — сообщил Игорь Руденя.

В общей сложности в Тверской области к реализации до 2028 года заявлено 72 крупных и значимых инвестиционных проекта, заявленный объём инвестиций — 120 млрд рублей.

В регионе в 2019 году велась работа по созданию на территории тверского региона зон с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности. В первую очередь это инновационно-промышленный парк «Боровлёво-3» и особая экономическая зона «Эммаусс». Также в Тверской области планируется создание кластера машиностроения, который объединит Тверской вагоностроительный завод, восстановленный Торжокский вагоностроительный завод и новый промышленный технопарк «КСК». Ведётся работа по присвоению статуса территории опережающего социально-экономического развития городу Кувшиново.

В регионе усовершенствовано законодательство о поддержке инвестиционной деятельности. Принят закон о налоговом вычете по налогу на прибыль, закон о инновационно-промышленных парках и экотехнопарках. Для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных на территории региона по 40 видам экономической деятельности, установлены пониженные налоговые ставки. Губернатор Игорь Руденя поблагодарил депутатов за поддержку предложенных правительством области законопроектов, направленных на развитие предпринимательства.

Как отмечалось, в минувшем году увеличение объёмов производства продемонстрировали более половины отраслей промышленности региона: наиболее значительно выросло производство лекарств и медицинских материалов, металлических изделий, нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий, пищевых продуктов. В 2019 году тверские производители по линии Минпромторга России из федерального бюджета получили субсидии на сумму более 6,6 млрд рублей, что в 6,5 раза больше, чем в 2018-м. Федеральные меры поддержки получили Тверской вагоностроительный завод, «Тверской экскаватор», «Эксмаш», «ТверьСтройМаш», «Электромеханика», «Ржевмаш», Каменская бумажно-картонная фабрика, Центросвармаш. Регион продолжил сотрудничество региона с федеральным Фондом развития промышленности. Тверская область в рейтинге деятельности региональных фондов заняла восьмое место по Российской Федерации. В поддержке отраслей, пострадавших от коронавируса, значительную роль играет Фонд развития промышленности Тверской области.