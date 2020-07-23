Варшава, , 12:46 — REGNUM За истекшие сутки в Польше было выявлено 418 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 23 июля сообщает польский минздрав.

Кроме того, указывается, что в результате этого общее число выявленных в стране заразившихся SARS-CoV-2 стало составлять 41 580.

Помимо этого, сообщается, что за последние 24 часа в Польше от COVID-19 скончались девять пациентов и потому суммарное количество летальных исходов теперь достигло 1651.

Также сообщается, что в настоящее время в стране от нового заболевания вылечился 31 541 пациент. При этом отмечается, что на данный момент в больницах республики с новым заболеванием госпитализировано 1626 человек, 71 из которых подключен к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Литвы было выявлено девять новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.