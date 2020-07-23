Москва, , 12:40 — REGNUM Второй волны коронавируса в России может и не быть. По крайней мере на сегодняшний день предпосылок к этому российские специалисты и учёные не наблюдают. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Читайте также: Академик РАН посоветовал не ждать скорого окончания пандемии

Он подчеркнул, что на вопрос о вероятности второй воны заболеваемости смогут ответить «учёные, если они отфиксируют хоть какие-то предпосылки для этого».

«Пока таких предпосылок не наблюдают наши специалисты и ученые», — подчеркнул премьер-министр.

Также по теме: Российское здравоохранение готово к новой волне коронавируса — Мишустин

Мишустин выразил надежду, что в случае следования и выполнения всех рекомендаций Роспортебнадзора и медиков «второй волны не случится». По его словам, на сегодня в целом по стране фиксируется снижение новых заболеваний вирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что система здравоохранения России показала свою высокую эффективность и теперь полностью готова ко второй волне коронавируса.