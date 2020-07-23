Йошкар-Ола, , 12:36 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 23 июля выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтвержден 3601 случай заражения SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Полностью выздоровел в республике 3041 человек, таким образом, более 84,44% от общего числа инфицированных жителей региона уже выздоровели. За последние сутки выписаны 32 жителя Марий Эл. 31 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Марий Эл было предложено возобновить работу трех детских лагерей: оздоровительного центра «Радужный», оздоровительно-образовательного центра им. Володи Дубинина и детского оздоровительного лагеря на базе санатория «Кооператор». Все учреждения уже прошли проверку, сотрудники — дополнительную подготовку по вопросам действия в случае выявления больных или лиц с подозрением на COVID-19. Планируемая загрузка лагерей составит 50%.

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