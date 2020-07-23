Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM В Ленинградской области в период пандемии зафиксирован рекордный рост числа заболевших внебольничной пневмонией жителей региона. Такого количества пациентов с данным диагнозом в области не было никогда. Однако с 26 недели текущего года в регионе отмечается снижение числа заболеваемости практически в три раза.

Об этом 23 июля во время заседания правительства региона заявила главный санитарный врач Ленинградской области, глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Историк, передает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, всего в регионе зарегистрировано 5538 случаев новой коронавирусной инфекции. Заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 306, а коэффициент распространения инфекции все еще держится на уровне 0,9 как за семь дней, так и за четыре дня. Средний прирост заболеваемости за 7−14 дней находится в пределах 0,9.

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«Количество летальных случаев — 50 и уровень летальности, то есть число умерших к числу заболевших, также составляет 0,9, — резюмировала Историк. — Свободный коечный фонд, с учетом того, что часть медучреждений возвращается к основной работе, составляет 63%. За весь мониторинговый период он не снизился ни разу менее чем на 50%».

Охват тестирования населения, по методическим рекомендациям, соответствует третьему этапу снятия ограничений, и он не уменьшается до уровня ниже 120 на 100 тысяч населения. Как отметила Историк, в последнее дни стали фиксироваться завозные случаи заболеваемости. Так, на днях были выявлены заболевшие, которые вернулись из отпуска в Керчи, поэтому сокращать количество суточных тестирований пока нельзя.

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Кроме того, в Ленинградской области отмечается рост заболеваемости внебольничной пневмонией. По словам спикера, это связано с тем, что в пандемию жители региона стали более внимательно относиться к своему самочувствию и чаще обращаться за медицинской помощью. Кроме того, медики стали более глубоко обследовать пациентов и чаще направлять на компьютерную томографию.

«Некий рост к прошлым годам связан именно с этой темой, — подытожила Историк. — С 26 недели мы идем к снижению уровню внебольничных пневмоний. Самый пик у нас был на 25 неделе — 1578 случаев на 100 тысяч населения. На сегодня, на 29 неделе, 454 случая. Мы видим фактически в три раза снижение. Таких высоких цифр раньше не было никогда».

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