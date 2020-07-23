Москва, , 12:29 — REGNUM В России работа над вакциной от коронавируса началась еще в феврале, сразу после того как стало ясно, что мир столкнулся «с серьезной проблемой», заявил заместитель руководителя Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

По его словам, исследователи три года готовили вакцину против вируса ближневосточного респираторного синдрома (MERS). На создание самой вакцины потребовалось всего 14 дней.

«Когда появился другой коронавирус, ближайший собрат из группы бета-коронавирусов, у нас не было никаких сомнений, что и как делать, — сказал Логунов в интервью изданию Meduza. — Творческих мук не было. Копипаст в буквальном смысл».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков заявил, что в России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода.

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