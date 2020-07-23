Брянск, , 12:30 — REGNUM Строительство новой школы №71 практически завершено в районе старого аэропорта Брянска. Учебное учреждение рассчитано на 1225 учеников, для которых создали комфортные условия для учёбы и отдыха, рассказал 23 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице в социальной сети.

Школу возвели в активно застраивающемся новом микрорайоне. По плану, учиться в ней будут 1225 детей. Помимо учебного учреждения жители получат новую дорогу от улицы Советской до улицы Войстроченко, где обустроят тротуары и зелёную зону.

«Две дороги-дублёра станут подъездами к расположенным рядом многоэтажным домам. В самой школе есть всё, что нужно: кроме просторных учебных классов, оборудован большой актовый зал на 560 мест, столовая на 600 мест, школьный музей, библиотека, два спортивных зала, зал хореографии и бассейн для занятий плаванием. На школьном дворе — большая зона для занятий спортом: футбольное, волейбольное и гандбольное поля, беговые дорожки, две воркаут-площадки. Школа и педагоги с нетерпением ждут ребят!» — написал губернатор.

Школа примет учеников 1 сентября 2020 года.