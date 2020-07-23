Москва, , 12:24 — REGNUM В Москве перед судом предстал топ-менеджер компании «Стройфасад» Станислав Кюнер, который проходил по уголовному дуле о хищении почти 1,3 млрд рублей, которые были выделены на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огареве. Сегодня, 23 июля, Московский городской суд вынес ему обвинительный приговор.

Читайте также: СКР назвал ущерб от действий фигурантов по делу ФГУП ФСО «Атэкс»

"Признать Кюнера виновным и назначить ему наказание в виде восьми лет колонии строгого режима», — приводит ТАСС слова судьи Сергея Груздева.

Кроме длительного тюремного заключения Кюнеру также назначен штраф в размере 1,5 млн рублей и ограничение свободы на срок два года.

Отмечается, что предприниматель ранее признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. До суда он находился под залогом и был взят под стражу в зале суда.

Также по теме: Резиденцию для президента РФ строила фирма с «театральным» уклоном

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве резиденции президента РФ в Ново-Огарево и об организации преступного сообщества было возбуждено весной 2017 года. Главным фигурантом дела является глава ФГУП ФСО «Атэкс» Андрей Каминов. Он задержан в Москве.

Также в рамках дела были задержаны экс-заместитель Каминова Станислав Кюнер, экс-гендиректор ЗАО «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский и трое петербургских коммерсантов, субподрядчиков ФГУП «Атэкс». По версии следствия, нанесенный государству ущерб превышает 200 млн рублей.