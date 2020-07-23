Кострома, , 12:27 — REGNUM Концерты, спектакли и другие зрелищные мероприятия в помещениях вновь разрешены в Костромской области с 20 июля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Сергей Ситников.

В связи с улучшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу в регионе возобновлено проведение концертно-театральной деятельности и культурно-зрелищных мероприятий внутри помещений.

Так, в Костромской филармонии объявили о переносе не состоявшихся весной концертов на август и сентябрь.

Зрителей в залах рассадят в шахматном порядке с соблюдением санитарной дистанции и попросят надевать маски.