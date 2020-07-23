Саратов, , 12:30 — REGNUM В столице Саратовской области для обеспечения безопасности дорожного движения на 9-ти улицах ограничили движении мотоциклов. Сообщение об этом публикует пресс-служба городской администрации 23 июля.

Запрет на езду на мототранспорте вводится с 22:00 до 06:00. Соответствующие дорожные знаками установлены на следующих улицах:

— Лермонтова от Московской до Валовой;

— Валовая от Лермонтова до Набережной Космонавтов;

— Набережная Космонавтов от Валовой до Большой Затонской;

-Большая Затонская от Набережной Космонавтов до Большой Сеченской;

— Большая Сеченская от Большой Затонской до Аэропорт;

— Мясницкая от Соколовой до Соколовогорской;

— Соколовогорская от Мясницкой до Аэропорт;

— Аэропорт от Соколовогорской до Усть-Курдюмской;

— Усть-Курдюмская от Аэропорт до Усть-Курдюмского шоссе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в июле 2019 года появилась информация о вступлении в силу запрета о передвижении на мотоциклах в Аддис-Абебе.

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