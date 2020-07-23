Калуга, , 13:10 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус подтверждены в Калужской области у 33 человек за последние сутки, сообщает 23 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 44 положительных теста. 1 тыс. 385 человек находятся на лечении, 5 тыс. 603 человека выздоровели, 56 человек умерли.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (350), в Обнинске (197), в Боровском районе (143), Малоярославецком районе (118), в Жуковском районе (102) и в Козельском районе (76).

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