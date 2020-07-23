Уфа, , 12:28 — REGNUM Все лесные пожары в Башкирии ликвидировали. Об этом 23 июля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, 22 июля были ликвидированы последние пожары, которые бушевали в Бурзянском и Белорецком районах. Согласно данным на вечер 22 июля пожаров в республике не зарегистрировано.

Хабиров отметил, что погода тоже помогает в борьбе с огнем, поскольку в течение 24 часов идет дождь.

Глава республики поблагодарил всех спасателей и добровольцев за объединение усилий для борьбы с огненной стихией, а также за то, что они не дали огню нанести урон заповедникам.

Он также отметил, что особо отличившиеся в тушении огня будут награждены. Вместе с этим Радий Хабиров попросил граждан не разводить костры и беречь леса от пожаров.

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